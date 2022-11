Grieta en Karel waren ouders van 240(!) pleegkinderen: Hilversumse Erwin was de allereerste

Erwin Brugman (55) was de eerste van maar liefst 240 pleegkinderen die Grieta en Karel Gootjes in huis namen. Na een lange moeilijke tijd is hij nu getrouwd en woont in een flat in Hilversum. Zijn vroegere pleegmoeder Grieta: "Lang heb ik gedacht: er is niets blijven hangen van wat wij hem hebben meegegeven. Maar na 40 jaar zijn die zaadjes gaan kiemen."

We maken kennis met Erwin en zijn vroegere pleegouders Grieta en Karel in de documentaire van Olaf Koelewijn Wij en onze 240 pleegkinderen, nu te zien op NH Nieuws. "Erwin was een lief, zorgzaam kind, maar heel erg beschadigd", vertelt Grieta. Hij kwam bij hen in Limburg wonen nadat hij drie maanden eerder uit huis was gehaald. "De uiterlijke verwondingen waren toen nog steeds niet genezen, zo zwaar was hij mishandeld."

Schuur in brand

De moeilijke jeugd van Erwin blijft niet zonder gevolgen: "We hebben met hem alle politiebureaus van Midden-Limburg aan de binnenkant gezien", vertelt Grieta. "Dingen pikken, liegen, mensen op het verkeerde been zetten. Uit jaloezie iemands schuur in brand steken. Van Erwin als persoon hield ik, hij was mijn zoon. Je houdt van je kind, of ze het nou goed doen of niet."