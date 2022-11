Oud-topchef Hans (77) serveert driegangenmenu voor 5 euro: "Koken is mijn passie"

Elke dinsdagavond is het ramvol in het Huis van de Buurt in Enkhuizen en dat is te danken aan voormalig topchef Hans Koot (77). De pensionado werkte sinds 1969 over de hele wereld in toprestaurants, maar elke dinsdag serveert hij nu samen met vrijwilligers een driegangenmenu voor slechts 5 euro per persoon. "Ik probeer altijd streekproducten te gebruiken."

De voormalig topchef zit al ruim 50 jaar in het vak en heeft al zijn hele leven 'een grote passie voor koken gehad'. Na de hotelschool emigreerde Hans in 1969 naar Johannesburg, een stad in Zuid-Afrika. Daarna reisde hij door naar Australië en ook daar werkte hij in toprestaurants. Toen zijn vrouw overleed besloot Hans terug te keren naar Nederland.

"Sinds twee maanden woon ik in Enkhuizen en dat bevalt mij prima", vertelt de 77-jarige pensionado daarover. "En toen ik door Kees van Welwonen werd gevraagd om te koken in het buurthuis, sprak mij dat gelijk erg aan." Het is inmiddels de vijfde keer op rij dat Hans in de keuken staat en daarnaast ook de gerechten bedenkt. "Vanavond hebben we een driegangenmenu voorbereid en bijna alle producten die we gebruiken, komen hier uit de streek vandaan." Het is dus niet voor niets dat de georganiseerde avonden tot 'Koken met Streken' is benoemd.

Succesvolle eerste weken

En of je nu een grote of kleine portemonnee hebt, dat maakt niet uit want iedereen die zich aanmeldt is welkom om aan te schuiven. Volgens Kees Koot van Welwonen is er veel behoefte om samen te eten en de tijd met elkaar door te brengen. "Het eten is eigenlijk hét middel", stelt Koot. "Het doel is samen zijn, dingen met elkaar te delen en om nieuwe mensen te ontmoeten."