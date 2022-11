De Peiling: ouder worden vind ik heerlijk

We worden steeds ouder. Na een coronadip heeft onze levensverwachting nu weer een stijgende lijn. Mannen worden bijna 80, vrouwen gemiddeld 83. Hoe is het om ouder te worden? Komt het met gebreken en vind je er geen bal aan? Of geniet je volop van je oude dag vol vrije tijd, kleinkinderen en leuke uitjes?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Nederlanders die in 2028 65 jaar zijn naar verwachting nog 21,05 jaar leven. De afgelopen jaren is die leeftijd enorm gestegen. De levensverwachting van 65-jarigen is tussen 1950 en 2019 toegenomen van 14,3 jaar naar 20,1 jaar.

De coronapandemie zorgde afgelopen twee jaar voor een daling. In beide jaren zijn ongeveer 10 procent meer mensen overleden dan verwacht. Inmiddels zit er weer een stijgende lijn in onze levensverwachting.

Genieten van ouder worden

Voor vrouwen is dat hoger dan voor mannen. Mannen worden nu gemiddeld 79,7 jaar en vrouwen 83 jaar. Nederland is al jarenlang aan het vergrijzen en neemt het aandeel van ouderen in de bevolking toe. Toch vinden veel mensen dat ouder worden helemaal niet erg. Ruim de helft van de 55-plussers in Nederland zegt te genieten van het ouder worden en minder dan 1 op de 10 voelt zich oud.

Hoe zit dat bij jou? Geniet jij ook van ouder worden of vind je het helemaal niks?