Ook ledlampen voor Magere Brug: groot deel van de stad heeft nu zuinige verlichting

Zo'n tachtig procent van de Amsterdamse straatlantaarns heeft nu een zuinige ledlamp. Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) aan de gemeenteraad. Hierdoor is het gemeentelijke energieverbruik tussen 2018 en juni dit jaar met een kwart gedaald.

Amsterdam heeft haast. In 2025 moet de zogenoemde ledtransitie voltooid zijn. "Een opgave die nog belangrijker is geworden door de stijgende energieprijzen en de wens tot snellere verduurzaming", schrijft de wethouder.

Amsterdam telt ongeveer 140 duizend straatlampen. Hiervan is nu 81 procent 'verled':

'Omstreeks 1 juni 2022 waren 118.000 conventionele lichtbronnen vervangen door ledverlichting. Het gemeentelijke energieverbruik voor openbare verlichting is in 2021 gedaald met circa 25 % ten opzichte van 2018, ondanks uitbreiding in de stad. De daling zal verder doorzetten tot naar verwachting circa 40 % wanneer we klaar zijn met het verledden'

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) over de ledtransitie:

In totaal heeft Amsterdam zo'n 150 duizend lichtpunten. Behalve de gewone straatverlichting hangen er ook lampen bij bruggen, in tunnels en aan kabels boven bijvoorbeeld de trambanen. En in 2025 moet alles dus vervangen zijn door ledlampen.

Ook de Magere Brug in led

Bij de Magere Brug zijn ze nu bezig met het vervangen van de 860 bruglampjes. En zo komen er nog zeventig Amsterdamse bruggen aan de beurt aldus Johan Link, senior werkvoorbereider van de gemeente Amsterdam. "We proberen het dit jaar nog af te krijgen. Dat is de uitdaging. Het leuke is dat de nieuwe ledlampjes op de Magere Brug nog steeds lijken op de vroegere gloeidraad. Zodat mensen het idee hebben dat de originele lampjes er nog opzitten."