Vreemde man voor de deur bedreigt Hoornse vrouw met mes

Een vrouw stond dinsdagmiddag oog in oog met een man die haar met een mes bedreigde toen ze de voordeur opendeed. Dat gebeurde aan het Bertus Aafjeshof in Hoorn, meldt de politie.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]