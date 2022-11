Ook hier moet een zonnepark komen: Opmeer koopt zeven hectare grond bij De Veken

De gemeente Opmeer gaat ruim 1,6 miljoen euro uittrekken voor de aankoop van zeven hectare agrarische grond naast het bedrijventerrein De Veken. Hoewel de vrijgekomen grond bestemd is voor een zonnepark, wordt over de invulling nog gesproken. "Een eerste stap is gezet."

De aankoop werd donderdagavond door alle partijen ondersteund, alleen DSV Opmeer diende een motie in. Die hamerde op de (financiële) risico's die erbij komen kijken - Opmeer neemt onder meer een risico van ruim 200.000 euro mocht de komst van een zonnepark niet van de grond komen. "Als de gemeente burgerparticipatie actief uitdraagt, dan moeten de risico's ook benoemd worden", aldus raadslid Carel Anink. Die motie werd uiteindelijk aangenomen.

Het gaat om drie percelen naast het bedrijventerrein De Veken dat wordt uitgebreid, langs de A.C. de Graafweg. De locatie is een zoekgebied in de Regionale Energiestrategie (RES) voor het opwekken van duurzame energie. "De gekochte percelen bieden mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie voor het bedrijventerrein en wellicht ook voor de woonwijk Heerenweide in Spanbroek", legt wethouder Herman ter Veen (Duurzaamheid) die keuze uit.

Volgens Ter Veen biedt het ook een oplossing voor het overvolle elektriciteitsnet in Opmeer, dat de uitbreiding van De Veken mogelijk in de weg staat. "Om de periode te overbruggen, totdat het elektriciteitsnet is verzwaard, willen we een eigen netwerk aanleggen. Er liggen hier mogelijkheden voor."

Hoewel de vrijgekomen grond bestemd is voor een zonnepark, wordt over de invulling nog gesproken. "De gemeenteraad heeft ingestemd met de aankoop van zeven hectare agrarisch grond. Een eerste stap is gezet. We gaan nu kijken naar de invulling: wie wordt de exploitant? Wordt het coöperatief? Om hoeveel zonnepanelen gaat het? Wat zijn de kosten? Komende periode gaan we dit verder uitzoeken."

Kritisch

Hoogwouder Erik Mooij, die namens een actiecomité in de gemeente het woord voert, is kritisch op de aankoop. Volgens hem is de gemeente Opmeer nog te vroeg. "De aankoop van agrarisch grond lijkt ons een prima plan, maar om daar nu al een zonnepark aan te koppelen is voor ons te prematuur. Dat je die opties openhoudt voor het geval er, om wat voor reden dan ook, niet genoeg zonnepanelen op daken gerealiseerd kan worden, is het een verstandige keuze gezien de locatie."

De locatie kan volgens Mooij, indien een zonnepark niet meer nodig is, ook gebruikt worden voor een verdere uitbreiding van De Veken. "Maar we blijven zonnepanelen op (grote) daken en parkeerterreinen stimuleren. Het dakoppervlak is in potentie groot (500.000 m2) in Opmeer. Dus laat de gemeente die optie dan ook actief gaan stimuleren en daarmee geen ruimte geven voor een zonnepark."