Verdachten meedogenloze overvalbende blijven langer in voorarrest

Glenn V. (29) en Ruviëni M. (38) blijven langer in voorarrest. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maken ze onderdeel uit van een gewelddadige overvalbende, maar volgens de advocaten van de mannen is daar geen bewijs voor. Toch besloot de rechter dat ze voorlopig nog niet vrij komen.

Maar de rechter besloot de mannen langer in voorarrest te houden. En daarmee zitten nu zes van de zeven verdachten nog vast. Alleen een 39-jarige vrouw, de ex-vriendin van Ruviëni M., is op vrije voeten. De zaak gaat op 23 januari verder. Dan moeten alle verdachten tegelijk voorkomen tijdens een regiezitting.

En zoals zijn advocaat Maarten Kuipers zei: "Er is niet één stevig bewijsmiddel dat hem ergens plaatst bij een plaats delict. Dus wat er blijft dan nog over?" Ook hij vroeg daarom zijn cliënt vrij te laten.

Zelf ontkent V. alle beschuldigingen. "Ik heb geen bloed aan m'n handen." Verder vond hij dat in de media leugens over hem werden verspreid. Zijn advocaat Malou Hoekzema vroeg om het voorarrest op te heffen. Omdat hij al langere tijd vast zit en het bewijs volgens de advocaat ontbreekt.

Verder heeft zijn ex-vriendin daar verklaringen over afgelegd en zou hij het hebben opgebiecht aan een medegevangene . "Ik heb hem in z'n torso geschoten. Hij viel neer, probeerde meerdere malen op te staan, maar viel telkens weer."

Volgens het OM is het V. geweest die de trekker heeft overgehaald. Dat zou blijken uit DNA-sporen op het moordwapen die werden aangetroffen nadat een medeverdachte zelfmoord had gepleegd.

Glenn V. wordt verdacht van drie overvallen. In Noord-Scharwoude, De Goorn en Berkhout. Hij zou daar met wisselende groepen handlangers op zoek zijn geweest naar geld en kluizen, zo stelt het OM. Bij de overvallen werd geweld niet geschuwd en er werd zelfs geschoten. Bij de overval in Berkhout werd Sjaak Groot doodgeschoten .

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

