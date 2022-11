Gymvereniging De Spartaan kan jubileum vieren dankzij nieuw bestuur en trainer

Opluchting bij gymvereniging De Spartaan in Midwoud: na een periode van onzekerheid is het gelukt om een nieuw bestuur en een nieuwe trainer te vinden. Dat betekent dat de vereniging niet opgeheven hoeft te worden. "Het nieuwe bestuur heeft al gezegd dat ze het 105-jarig jubileum groots willen vieren", zegt Gert Druif, voormalig bestuurslid van de vereniging.

Lange tijd leek het erop dat De Spartaan, opgericht op 11 april 1918, opgeheven zou moeten worden. Twee leden van het bestuur hadden namelijk aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden, en het lukte de vereniging niet om een nieuwe trainer aan te stellen.

"Zoals het er nu naar uit ziet moeten we besluiten om de stekker eruit te trekken", vertelde Gert Druif van De Spartaan in augustus aan WEEFF/NH Nieuws. Het bestuur besloot om een vergadering voor de ruim 60 leden in te lassen, waarin het besluit toegelicht zou worden.

Ouders vullen leegte

Tijdens deze vergadering bleek dat er toch animo was van ouders die de bestuurstaken op zich wilden nemen. Gisteren heeft het oude bestuur haar taken overgedragen aan de nieuwe leden.

"Het is in zekere zin goed geweest dat we iedereen bij elkaar hebben geroepen om uit te leggen dat ze vereniging zou ophouden met bestaan als er geen nieuw bestuur en nieuwe trainer zou komen", legt Druif uit. "Nu staan er mensen op. Een van de ouders heeft op het schoolplein gesproken met andere ouders en gezegd dat zij penningmeester wilde worden, vanwege haar financiële achtergrond. Toen hebben anderen gezegd dat zij ook mee wilden doen."

Alle leden van het nieuwe bestuur hebben een kind die op de vereniging actief is. "Ze zijn dus allemaal betrokken bij De Spartaan", zegt het oud-bestuurslid. "En het bleek bij de overdracht dat ze goed op de hoogte waren. We zijn blij en opgelucht dat we de vereniging voort kunnen zetten."

Nieuwe trainer

De zoektocht naar een nieuwe trainer voor de ruim 60 leden bleek geen gemakkelijke opgave. De vorige trainer zwaaide een aantal maanden geleden af, waarna er geen trainingen gegeven konden worden op maandagavond. Uit gesprekken met een nieuwe kandidaat bleek dat diegene te weinig tijd had om het stokje over te nemen.

Sinds de herfstvakantie kunnen de leden echter weer les krijgen bij De Spartaan. Het nieuwe bestuur heeft een 21-jarige instructeur gevonden die beschikbaar is. "Hij geeft ook les op een basisschool, en als fitnessinstructeur", aldus Druif. "Een proefles die met hem gedaan is, is prima verlopen."

105-jarig jubileum

Met het aanstellen van een nieuwe trainer en een nieuw bestuur kan De Spartaan met een goed gevoel naar de toekomst kijken. Zo staat voor volgend jaar het 105-jarig jubileum op de agenda.

"Hoewel het nieuwe bestuur een aantal andere zaken eerst moet regelen, hebben ze ons al verteld dat ze het aankomende jubileum groots willen vieren", sluit Druif af.