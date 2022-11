Syrische Lobna wint vluchtelingenprijs: "Ik word voorvechter van de Nederlandse taal"

De uit Syrië afkomstige Lobna Abdo (46) uit Anna Paulowna is gisteravond tot winnaar uitgeroepen van de UAF-award. Dit is een jaarlijkse prijs die laat zien over welke kennis, talent en doorzettingsvermogen vluchtelingen beschikken. Abdo kreeg hem vanwege haar 'uitzonderlijke prestaties op gebied van studie en werk'.

"Ik word een voorvechter van de Nederlandse taal", zo liet ze al gelijk weten. Lobna Abdo vertelde vorige week in een interview met NH Nieuws over haar pogingen om andere vluchtelingen te helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Zelf merkte ze dat ze het niet zo eenvoudig was om, als hogeropgeleide, Nederlands op een hoger niveau te leren. Terwijl het volgens haar juist zo belangrijk is om een taal te beheersen. Mensen met een taalachterstand hebben daardoor meer moeite met integratie. Dat moest anders, vond ze.

Inmiddels heeft de in 2017 naar Nederland gekomen Abdo zich de taal eigen gemaakt, een premaster gevolgd en daarna een master taalwetenschap. Hierbij lag de focus op NT2 (Nederlands als tweede taal) en meertaligheid. Ze hoopt volgend jaar de master af te ronden, vorige maand is ze - na er eerst stage te hebben gelopen - al begonnen met werken als beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam. Ze werkt daar bij het beleidsteam inburgering en taal; haar interesse ligt bij hoe tweedetaalleerders het Nederlands leren.

Enorme drive

Er waren zes genomineerden, maar Abdo sprong daar wel bovenuit, vond de jury. De jury stemde deels mee, de andere helft kwam van stemmen van het publiek. "Dat Lobna een passie voor taal ontdekt en dan als nieuwkomer ook nog een taalexpert wordt in een andere taal, is erg bijzonder", zegt juryvoorzitter Aart Jan de Geus. "Dat werk en studie ontzettend belangrijk zijn voor Lobna blijkt wel uit haar enorme drive en is bewonderenswaardig. Een inspirerend voorbeeld van doorgaan bij afwijzing en eigen pad bewandelen."

Bij de prijs hoort een geldbedrag van 4.000 euro dat kan worden besteed aan een opleiding naar keuze. De andere genomineerden kregen boekenbonnen ter waarde van 200 euro.