Zaanse interklaasintochten volgend jaar toch gered: verhogingen voor vergunning van de baan

Het zag er heel slecht uit voor de Sinterklaasintochten in Zaanstad voor volgend jaar. De leges - de kosten voor een vergunning - zou vijf keer duurder worden. En dat zou de nekslag zijn voor veel kleine dorpsgerichte evenementen. De gemeenteraad heeft nu voor volgend jaar de verhoging geschrapt. Het blijft ruim tweehonderd euro in plaats van de gevreesde duizend.

Het gaat om de vergunningen in de zogenaamde b-categorie. Volgens Hans Kuyper, fractievoorzitter van Rosa zijn dat naar schatting 60 evenementen per jaar. "Dan moet je denken aan de Winterfair in Westzaan, BouleVaart in Krommenie en allerlei buurtmarktjes en braderieën." En dus ook de verschillende Sinterklaasintochten. Kuyper: "Het is natuurlijk belachelijk om zoveel aan leges te vragen als je denkt dat iemand met een kraampje pakweg 40 euro uitgeeft en 41 euro verdient."

Dam tot Damloop

Dat ligt anders voor grote evenementen, de a-categorie. "Bijvoorbeeld voor een Dam tot Damloop, dat is een commercieel evenement waar wij als gemeente veel werk aan hebben. Dan mag je daar, vind ik, ook wel een behoorlijk bedrag voor vragen", zegt Kuyper

Het afblazen van de verhogingen geldt trouwens maar voor een jaar. In de tussentijd wordt nagedacht over een nieuw systeem voor de leges.