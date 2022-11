Zo verliep de Tata-manifestatie voor het debat • Deze winter schaatst Uitgeest nog 'grote' rondjes over de ijsbaan

De manifestatie is begonnen. Op loopafstand van het tijdelijke Tweede Kamer-gebouw staan inmiddels zo'n 500 werknemers van Tata Steel.

FNV Tata Steel-voorzitter Gerrit Idema spreekt de staalwerkers toe: “We zijn hier om de vergroening van ons bedrijf een boost te geven. Een verbouwing die het mogelijk moet maken om nagenoeg klimaatneutraal staal te produceren. Het uitblijven van concrete stappen kan leiden tot sluiting van de fabrieken en een einde van de Hoogovens in IJmuiden in een paar jaar tijd. We zijn hier om de landelijke politiek aan te sporen om het niet zo ver te laten komen.”

D66-kamerlid Raoul Boucke (zie video in de carrousel hieronder) neemt de boodschap ter harte, zegt hij: "Ik verwacht van het kabinet een plan, een visie. Ik zou heel graag deze industrie behouden ook al moet het wel groener. De tijd dringt, de schop moet de grond in. Ik neem die boodschap mee zometeen in het debat. De enige kant die we op kunnen gaan is groen.”

Straks praat minister Adriaansens van Economie en Klimaat de Kamer bij over de afspraken tussen Tata Steel en het Rijk.

Foto 4: De stilte voor de storm