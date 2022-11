Blog: Minister praat Kamer vanmiddag bij over Tata-afspraken, FNV met zo'n 500 man heen

'Je praat niet over ons, zonder ons'. Met de spreuk riep vakbond FNV Tata Steelwerknemers op om mee te komen naar de manifestatie in Den Haag. Volgens de vakbond zullen er vandaag zo'n vijfhonderd fabrieksmedewerkers naar de hofstad gaan.

Vanmiddag om half twee begint een commissiedebat waarin Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat het parlement bijpraat over de afspraken die het Rijk gemaakt heeft met Tata Steel in een zogenaamde expression of principles.

Daarin staat bijvoorbeeld dat Tata Steel ernaar streeft steeds schoner te produceren en vaart houdt in de vergroeningsplannen. Ook belooft het Rijk om zich opbouwend en voortvarend op te stellen bij bijvoorbeeld de benodigde nieuwe vergunningen.

Niet alleen FNV laat zijn gezicht zien; ook stichtingen uit de IJmond die een schoner Tata Steel willen zien, zullen er zijn.