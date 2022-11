Motorrijder (20) verongelukt in Amsterdam-Zuidoost

Een 20-jarige man is gisteravond bij een ongeluk met zijn motor overleden. Hij reed over de Hoogoorddreef in Amsterdam-Zuidoost toen hij vermoedelijk de macht over het stuur verloor. Het lijkt erop dat hij tegen een pilaar van een viaduct is aangereden.

Politiemensen van de verkeersongevallenanalyse hebben het ongeval onderzocht. De motorrijder is met met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij even later overleed. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie hoopt dat mensen die iets hebben gezien of mogelijk dashcambeelden hebben zich melden.