46-jarige man thuis overvallen en beroofd van Pokémonkaarten en handgemaakte turnpakken

Aan de Havenpoort in Nieuw-Vennep is zaterdagmiddag 22 oktober is een 46-jarige man thuis overvallen, mishandeld en beroofd. Hoewel de overvallers niet zeiden waar ze voor kwamen, gingen ze ervandoor met flink veel spullen, waaronder voor 15.000 euro aan Pokémonkaarten. In Opsporing Verzocht zijn vanavond beelden getoond van de overvallers.

Een woordvoerder van de politie vertelt in Opsporing Verzocht wat er die middag in Nieuw-Vennep is gebeurd. "Dat gebeurde gewoon overdag. Om 14.00 uur 's middags werd er bij hem aangebeld en er stonden drie mannen voor de deur." De 46-jarige man heeft een bedrijf aan huis, waardoor er wel vaker mensen die hij niet kent voor de deur staan. "Ze zagen er ook netjes uit, helemaal niet alsof ze iets van plan waren", zegt de woordvoerder.

De Nieuw-Venneper laat de drie mannen binnen en neemt ze mee naar de bedrijfsruimte. "Daar gaat het eigenlijk direct mis", zegt de woordvoerder. "Eén van de mannen richtte direct een wapen op zijn hoofd." De politie weet niet of dit wapen echt is. Omdat het de 46-jarige vroeger aan een vechtsport deed, kon hij het wapen wel van zich af slaan. Toch weten de drie mannen hem te overmeesteren door bovenop hem te gaan zitten. "Ze hebben de man daarna mishandeld."

De man wordt meerdere keren op zijn hoofd geslagen met het wapen, vastgebonden en geschopt. Een van de mannen heeft ook een mes bij zich. Terwijl de man vastgebonden is, doorzoeken de overvallers zijn huis.

Pokémonkaarten

"Ze zijn er uiteindelijk vandoor gegaan met een flinke hoeveelheid contant geld", vertelt de politiewoordvoerder. "Kleding, zestien handgemaakte turnpakken, en ook 500 Pokémonkaarten ter waarde van 15.000 euro. Ook horloges met emotionele waarde en een playstation vijf."

De man heeft camera's hangen rond zijn huis waarop de drie mannen te zien zijn. De politie heeft vanmorgen een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij de overval, naar de andere twee mannen wordt nog gezocht. In Opsporing Verzocht worden getuigen gevraagd zich te melden. "We zien in het onderzoek linken naar Rotterdam en Almere", zegt de woordvoerder in het programma. "Vooral de tweede man, die moet toch wel te herkennen zijn."