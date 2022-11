Twijfels over nut burgerberaad: "Stopera is Bermudadriehoek van Amsterdam"

Om Amsterdammers meer te betrekken bij de politiek komt de gemeente met een nieuw instrument: stadsdeelpanels. Een soort burgerberaad op stadsdeelniveau, bedoeld om de adviezen van bewoners beter te laten horen. Maar stadsdeelcommissieleden, voor wie het instrument bedoeld is, zijn sceptisch over het nut ervan. "Straks creëer je juist weer een soort valse hoop", reageert Bas van der Sande, commissielid in Centrum.

En dat is een terugkerend sentiment onder Amsterdammers. Recente plannen van de gemeente waar bewoners de kans kregen om in te spreken, verliepen niet zonder slag of stoot. Zo werd laatste bekend dat het nieuwe theater van De Meervaart sowieso in de Sloterplas komt, ondanks protest van de buurt. "Dit is tegen de zin van de omwonenden, we zijn volkomen genegeerd. Ons werd verteld dat we inspraak hadden gehad en dat is gewoon niet waar", verklaarde bewoner Anthony Cowl toen aan AT5 .

"Ik denk dat ik me wel verbonden voel met de politiek, maar niet gehoord", zegt een bewoner in Noord. De reden voor hem is duidelijk: "Omdat de politiek niet zo veel luistert".

Om het vertrouwen in de politiek en de betrokkenheid van Amsterdammers te versterken, zet het stadsbestuur vol in op burgerparticipatie. De stadsdeelpanels zijn hierin een nieuw instrument. Het idee is dat er per stadsdeel minimaal 250 bewoners willekeurig worden geloot. Deze bewoners worden vervolgens ten minste twee keer per jaar opgeroepen door de stadsdeelcommissies om te discussiëren over onderwerpen in op dat moment spelen de buurt.

Valse hoop

Maar veel commissieleden zien haken en ogen aan dat plan. "Zij krijgen als het goed is dan één dag om met minimaal 250 Amsterdammers één mening te vormen. Eén dag is zeker niet genoeg, en 250 Amsterdammers zijn er te veel voor een zinvolle dag", denkt Bas van der Sande, commissielid namens de VVD in stadsdeel Centrum.

Volgens Van der Sande is het goed dat de burgers zich op deze manier betrokken voelen, maar hij vreest dat als er niets mee gedaan wordt of de honderden leden het niet met elkaar eens worden het averechts kan werken. "Dan creëer je juist weer een soort valse hoop, van 'nou, dan mogen we weer meedoen, worden we weer betrokken, maar ze luisteren toch niet naar ons'".