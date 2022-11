Oekraïense kinderen kleuren Edam blauw-geel met Sint-Maarten

De 7-jarige Eva weet niet precies wat er staat te gebeuren, maar weet wel dat er iets met snoep is. Oekraïense kinderen in Edam knutselen blauw-gele lampionnen waar ze morgenavond de straat mee opgaan. Vrijwilligers zijn al de hele week bezig om de kinderen uit te leggen waar Sint-Maarten precies voor staat en wat ze kunnen verwachten.

Liedjes hoeven ze niet te leren want in Edam vieren ze het net even anders. "Er is een optocht met optredens en mooie verlichting", zegt Mascha Reus. Zij is de activiteitencoördinator bij de Meermin. De kinderen lopen in Edam in een optocht en krijgen op het einde van de wandeling een snoepje.

De Oekraïners in Edam worden opgevangen in het voormalig verzorgingshuis de Meermin. Er zitten ongeveer honderd kinderen en die hebben bijna allemaal een lampion gemaakt. De vrijwilligers bij de Meermin hebben de kinderen een verhaal voorgelezen over het feest maar denken dat het pas echt gaat leven als ze de tocht hebben gelopen.