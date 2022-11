Ton is met zijn pc-werkplaatsje onmisbaar voor Schermerhorn: "Blij dat hij er nog is"

Computers repareren, pakketjes afhandelen of je ov-chipkaart opladen. Voor veel bewoners van Schermerhorn is Ton van Engen (61) met zijn werkplaats GreenMillpc onmisbaar in het dorp. De goedlachse ondernemer is nu zelfs genomineerd voor een prijs als Buurtzaamste Ondernemer van het jaar.

De Regiobank reikt de prijs uit aan ondernemers die 'mede dankzij hun inspanningen de buurt vitaal houden en zelfs vooruithelpen'. Ton is één van de drie genomineerden. Hij is altijd goed bereikbaar voor mensen uit het dorp met een vraag. "U spreekt met de knapste", klinkt het als Ton de telefoon opneemt. "Heel veel mensen moeten lachen", zegt hij erover. "Heel vaak is de boosheid omdat het apparaat het weer eens een keer niet doet, weg."

Ook sponsort Ton plaatselijke sportclubs en hij levert gratis laptops voor klanten van de Voedselbank. "Ruwe bolster, hart van goud", vertelt een vrouw die de nominatie helemaal terecht vindt. "En als je hem belt, hij doet heel veel gratis voor de Voedselbank, is hij altijd bereid om te komen."

Een andere vrouw die een pakje komt ophalen is ook heel blij met Ton. "We zijn blij dat we nog wat hebben in Schermerhorn", zegt ze lachend.