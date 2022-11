Het leek zo mooi, foto Vincent van Gogh blijkt toch een neppert

Andries van Beek dacht in Purmerend een foto van Vincent van Gogh gevonden te hebben, maar na onderzoek van het Van Gogh Museum blijkt het toch iemand anders te zijn. "Ik besluit ze te geloven", zegt Andries over de uitslag.

"Ik baal wel als een stekker!", laat hij weten. "Het was te verwachten, maar toch werd het even spannend. Ik heb de foto aan verschillende mensen die er verstand van hebben laten zien en zij zeiden: 'Dit is hem echt!', maar ik geloof het Van Gogh Museum. Wel denk ik dat er nog over gediscussieerd gaat worden!" Tekst gaat door onder de foto.

Andries verzamelt foto's uit de 19de eeuw en nam het fotoalbum dat hij op de rommelmarkt gekocht had bij thuiskomst nog eens onder de loep. Daar dacht hij niet alleen Vincent, maar ook zijn zus te zien. In een kort bericht van het Van Gogh Museum aan Andries wordt duidelijk dat dit niet zo is: 'Volgens ons zijn de gelijkenissen niet treffend genoeg.'



Ondanks dat er iemand anders op de foto stond, heeft Andries een spannende paar dagen gehad. "De rest maakt me eigenlijk niet uit!"

Op de foto rechtsonder zou volgens Andries' zus Wil van Gogh kunnen staan