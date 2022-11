Sinterklaas zoekt nog tien Pieten voor intocht in Bussum

Hij komt! Hij komt! Die lieve goede Sint komt zondag aan in Bussum. Maar zijn er wel genoeg Pieten? Volgens de organisatie heeft Sinterklaas nog zeker tien Pieten nodig. Gaat de intocht in Bussum daardoor in het water vallen?

Dat de Goedheiligman nog een aantal Pietjes mist heeft volgens de organisatie alles te maken met de coronacrisis. "Normaal gesproken is het vinden van Pieten nooit een probleem. Vriendjes melden elkaar aan en zo zijn er altijd wel genoeg Pietjes tijdens de intocht. Dat treintje loopt wel door", zegt Marc van Breemen van Stichting Sinterklaasintocht Bussum. Maar dat is nu wel anders.

"We hebben twee jaar lang met maatregelen de intocht op een creatieve manier georganiseerd." Nu dat weer op de ouderwetse manier kan blijkt dat mensen 'zijn vergeten hoe ze Sinterklaas moeten vieren.' Minder mensen hebben zich daardoor aangemeld om Piet te zijn. Normaal heeft de Sint zo'n dertig Pieten nodig voor zijn intocht in Bussum, maar nu blijft het aantal steken rond de twintig. "En dat is erg jammer, want het is ontzettend leuk om Piet te zijn."

Er is gelukkig geen reden om de Paniekpiet uit te hangen, zo laat de organisatie weten "De intocht is niet in gevaar", lacht Marc van Breemer. "Maar hoe meer Pieten hoe beter natuurlijk."

Lijkt het je wat om voor een dag Piet te zijn? Mail naar [email protected] om de Sint te laten weten dat je hem wil helpen.