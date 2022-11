Protestgroep en Huizen blijven twisten over onderhoud begraafplaats: "Moet respectvol zijn"

Verzakte graven, gedenkstenen die stuk zijn, het ontbreken van paden en paaltjes, waardoor bezoekers over graven heenlopen en zo gaat het lijstje van Protestgroep Oude Begraafplaats Huizen nog wel even verder. De staat van de begraafplaats is volgens hen 'dramatisch', terwijl de gemeente het onderhoud 'op orde' vindt. Tussen beide standpunten zit een krater zo groot als de Grand Canyon, maar de leden van de groep gaan door totdat deze belangrijke plek goed verzorgd is. "Het moet respectvol zijn."

Sinds augustus 2020 is een groep Huizers opgestaan om de Oude Begraafplaats weer in fatsoenlijke staat te krijgen. Volgens Bert Gooijer, lid van de protestgroep, was het echt hard nodig dat de gemeente als beheerder echt werk ging maken van de begraafplaats. Sindsdien hebben de twee partijen regelmatig contact en is er al wel wat gebeurd. Vele klussen Maar voor de protestgroep is het leuren en trekken bij de gemeente. Ondanks her en der wat verbeteringen is er echt nog veel werk aan de spreekwoordelijke winkel. Dat wijst een rondje over de begraafplaats uit 1828 snel uit. Maar vooralsnog gebeurt er niets, terwijl er nog vele onderhoudsklussen te verrichten zijn. Volgens Gooijer is het grote pijnpunt vooral de financiën. De politiek moet met de benodigde euro's over de brug komen om de begraafplaats in 'respectvolle staat' te brengen. Met zo'n 70.000 euro zou Huizen al een heel eind kunnen komen. Gooijer verwijst naar een eerder gemaakt basisplan, maar hij concludeert dat de gemeente liever wat kleine projectjes doet en dan weer in de wachtstand schiet.

Quote "Ook mensen met rollators en rolstoelen moeten hier kunnen komen, maar dat kan nu niet, want zij lopen vast in het mulle zand op de smalle paden" bert gooijer kernlid protestgroep

"De gemeente is, zo denken wij, niet bereid het budget te verhogen, terwijl dat heel belangrijk is", merkt Gooijer op. "Schandelijk vinden wij. Iedereen moet hier op zijn of haar tijd de begraafplaats kunnen bezoeken. Ook invalide en mindervalide mensen. Mensen met rollators en rolstoelen. Dat kan nu niet omdat zij vastlopen in het mulle zand op de smalle paden, die de gemeente niet wil verharden, terwijl daar andere mogelijkheden voor zijn. De gemeente heeft rekening te houden met inclusie en toegankelijkheid." Dikke onvoldoende Ondanks de komst van bijvoorbeeld meerdere bankjes op het terrein krijgt de Huizer begraafplaats nog altijd de laagste beoordeling die er is. De Oude Begraafplaats heeft de A-kwalificatie gekregen, wat een dikke onvoldoende is. "In cijfers is dat een 1 tot 3. Neem Margraten, wat een bekende begraafplaats is. dat is categorie D, wat een 9 of een 10 is. Die status is niet nodig, maar er zit natuurlijk nog wel wat tussen", geeft de woordvoerder van de protestgroep aan. Verhaal gaat verder onder het kader

Wethouder: "Soms kan iets niet"

"Binnen wat wij hebben kunnen doen dat hebben we ook gedaan. We hebben bankjes geplaatst. We hebben de halfverharding gedaan. We maaien vaker. We hebben ook gezegd dat die verharding niet op alle plekken kan. Soms kan iets niet." Dat zei wethouder Karin van Werven eind oktober tegen de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering bevestigde zij weer dat het college vindt dat het onderhoud van de Oude Begraafplaats 'op peil' is. Volgens haar heeft de gemeente al sinds 2018 een onderhoudsplan voor de komende jaren, zodat de staat van de begraafplaats op orde blijft. "Dat plan willen wij wel eens zien", is de reactie van de protestgroep. De twee partijen verschillen nog altijd fundamenteel van mening over de vraag wat goed onderhoud nu eigenlijk is? Ondanks dat daar nog geen bevredigend antwoord op gekomen is, blijven beide kampen met elkaar praten. "We willen kijken wat wél kan", aldus Van Werven.

Hoewel de gemeente de beheerder is, heeft de protestgroep aangeboden diverse klussen te gaan klaren. Zo gaan de leden zelf in kaart brengen welke graven verzakt zijn en welke gedenkstenen kapot zijn. Hopelijk wil de gemeente de rechthebbenden van de graven informeren, zodat het weer netjes kan worden en alles geëgaliseerd kan worden. Tot nu toe voelt Huizen zich niet geroepen om die mensen op de hoogte te brengen. Plan van aanpak Hoe nu verder? Het is blijven praten met de gemeente in de hoop dat ze binnen het gemeentehuis toch inzien dat er meer gedaan moet worden aan de Oude Begraafplaats. Met meer wordt niet alleen bedoeld dat de wethouder Financiën extra geld moet vrijmaken, maar ook dat de gemeente een goed plan van aanpak maakt, zodat duidelijk is wat en wanneer er iets moet gebeuren. Stoppen doet de protestgroep niet voordat de begraafplaats naar hun idee echt op orde is. "Ik vind dat het netjes moet zijn. Het moet keurig verzorgd zijn. Dat hoort ook bij een dorp als Huizen."