Drie jongens beroven 15-jarige van telefoon in Purmerend

Aan de Lambertus Huisengastraat in Purmerend is gistermiddag een 15-jarige jongen beroofd door drie andere jongens. Ze sloegen het slachtoffer meerdere keren en gingen er daarna vandoor.

De 15-jarige jongen loopt rond 16.00 uur samen met een vriendin over de Burgemeester D. Kooiweg. Bij de bushalte Doplaan zien zij drie jongens staan. Als ze voorbij de bushalte lopen, komt het groepje achter ze aan.

Op de Lambertus Huisengastraat worden de twee vervolgens door het groepje aangesproken en al snel slaan de jongens de 15-jarige op zijn hoofd. De politie laat weten dat zijn mobiel wordt gestolen. De scholier loopt lichte verwondingen op door de klappen en het groepje rent weg in de richting van de Albert Heijn.

Na de beroving heeft de politie onderzoek gedaan in de buurt, maar de drie verdachten zijn niet gevonden. De politie is nog naar hen op zoek. De jongens droegen alle drie donkere kleding. Twee van hen zijn rond de 1,70 meter, de andere ongeveer 1,85 meter. De politie is ook op zoek naar camerabeelden en getuigen van de beroving.