Van alles mis bij Hoofddorps restaurant, zo blijkt tijdens controle na tips uit de buurt

De eigenaar van een bezorg- en afhaalrestaurant in het centrum van Hoofddorp is eind vorige week beboet nadat tijdens een controle meerdere misstanden aan het licht waren gekomen. Aanleiding voor de controle was een serie meldingen over verdachte activiteiten in en rond het restaurant.

Dat schrijft de gemeente in een persbericht. Om welk restaurant het gaat, is niet bekendgemaakt. De controle werd uitgevoerd na tips van omwonenden, bezoekers van de zaak én andere ondernemers, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Reservering

Hoewel het om een bezorg- en afhaalrestaurant gaat, bleek dat er iemand had gereserveerd om een maaltijd in het restaurant te nuttigen. Ook werd een kleine hoeveelheid 'vermoedelijk verdovende middelen' aangetroffen, schrijft de gemeente.

De loonlijst was evenmin in orde: in de keuken werkte een niet-Nederlandse vrouw die geen werkvergunning had, zo ontdekte de Arbeidsinspectie. De eigenaar heeft daarvoor een boete van 4.000 euro gekregen, zo laat een woordvoerder van de inspectie via de gemeente Haarlemmermeer aan NH Nieuws weten.

Eerder was al gebleken dat niet alle maaltijdbezorgers in het bezit waren van een scooterrijbewijs. Hoewel het niet om zware overtredingen gaat, zijn dit soort controles volgens burgemeester Schuurmans van groot belang om criminele netwerken te verstoren. "Alle controles, hoe klein de opbrengst ook is, zijn nodig een nuttig."