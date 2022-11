Vloeren dreigen te verzakken van woningen Zandvoort Nieuw Noord: "Echt een ramp"

De bewoners van een zestal woningen in de wijk Nieuw Noord in Zandvoort, hebben te horen gekregen dat de vloeren van hun huizen dreigen te verzakken. Het gaat om huurhuizen van woningcorporatie Pré Wonen. De bewoners hebben hun huizen deze week moeten verlaten, omdat de situatie te gevaarlijk is om te blijven. Ze wonen nu tijdelijk ergens anders.

"Ik heb er best even mee gezeten, want hoe zou ik nu nog moeten verhuizen op deze leeftijd en al mijn spullen weg moeten halen?" Haar buurvrouw twee huizen verderop heeft minder geluk. Zij is vijf dagen geleden naar een hotel gegaan en mag haar huis niet meer in. "Ja 't is vreselijk voor haar, echt een ramp. Zij is ook al 90 en moet nu drie maanden in dat hotel blijven. En die bouwvakkers lopen wel haar huis in terwijl haar spullen er gewoon nog staan."

Vorige week kregen de huurders van woningcorporatie Pré Wonen te horen dat er iets aan de hand zou kunnen zijn met de constructie die de vloer moet dragen. De 92-jarige mevrouw Speets, die zelf al meer dan 50 jaar in de Celsiusstraat woont, was na dit bericht even heel bezorgd. Maar gelukkig blijkt er met haar woning niks aan de hand te zijn.

Speets heeft haar buurvrouw aangeboden om wat persoonlijke spullen tijdelijk bij haar te stallen. "Ik heb nog een kamertje over, dus daar staat nu haar televisie en nog wat andere spulletjes."

Pré Wonen

Pré Wonen laat in een reactie aan NH Nieuws weten de situatie ten zeerste te betreuren. De problemen doen zich voor bij woningen met een kruipruimte. De woningen staan namelijk op zand en in de kruipruimte is in het verleden zand weggezogen, waardoor de kans bestaat dat de beganegrondvloer verzakt. Op dit moment zijn er nog geen zichtbare verzakkingen. "Gebleken is dat de onveilige situatie zich voordoet in woningen met een kruipluik. Ons onderzoek richt zich nu dan ook op de woningen met een kruipruimte", zo laat een woordvoerder weten.

Volgens Speets is de dreigende verzakking het gevolg van slecht werk aan de fundering zo'n tien jaar geleden. "Toen zijn mannen bezig geweest in de kruipruimtes onder een aantal woningen, maar dat waren geen echte vakmensen."

Behalve bij mevrouw Speets en haar buurvrouw is er verderop in de wijk ook flink wat onrust ontstaan over de dreigende verzakkingen. Zo zat een bewoner met een huis aan het begin van de Celsiusstraat, aardig in de rats toen ze hoorde over de situatie. Maar ze is opgelucht, nu blijkt dat haar woning in orde is. "Mijn woning heeft geen kruipruimte. Dus hier is gelukkig niets aan de hand. Maar wel goed dat hier aandacht aan besteed wordt, want het is wel heel vervelend voor veel mensen."

Problemen bij meer woningen?

De herstelwerkzaamheden van de zes woningen kunnen drie maanden duren. Volgens Pré Wonen moeten de vloeren in de hal en keuken worden vervangen. Bewoners worden tijdelijk ondergebracht in vervangende woningen of hotels.

Mogelijk spelen de problemen met de vloeren bij meer woningen. De woningcorporatie doet ondertussen onderzoek naar deze woningen en houdt contact met de bewoners.