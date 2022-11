Politieke partijen Weesp 'teleurgesteld' in college over windmolen-onderzoek van Diemen

Meerdere partijen van de bestuurscommissie van Weesp zijn niet tevreden over het afhandelen van het windmolen-onderzoek van Diemen door wethouder Zita Pels (Duurzaamheid). Volgens de partijen hadden zijn eisen gesteld aan het onderzoek, maar heeft de wethouder daar niet naar geluisterd.

Het gaat om de partijen VVD, CDA, D66 en de Weesper Stadspartij (WSP), een meerderheid van de bestuurscommissie. De partijen zijn 'teleurgesteld' dat het college heeft besloten om geen zienswijze in te dienen over het onderzoek van de gemeente Diemen.

De buurtgemeente zoekt net als Amsterdam naar locaties waar windmolens kunnen worden geplaatst. De locatie die Diemen op het oog heeft, ligt op de grens met Weesp. De partijen hadden daarom aan het college van Amsterdam gevraagd of er eisen aan het onderzoek naar de gevolgen van windmolens kunnen worden gesteld. Echter liet wethouder Pels aan Diemen weten dat het onderzoek 'naar tevredenheid' had plaatsgevonden, zonder de gestelde eisen.

Goed onderzoek

Volgens de partijen is dat 'erg jammer en onverstandig'. Zij willen dat de gemeente Diemen goed gaat onderzoeken of het plan binnen de natuurafspraken past en ook moet de geluidsoverlast van de windmolens goed worden onderzocht. Waar het voor hun van belang is dat dat niet op basis van jaargemiddelden gaat.

"We willen dat de gevolgen eerlijk in kaart worden gebracht", aldus commissielid Cor Bavinck van de VVD. "Anders kan de gemeenteraad van Diemen straks geen goede afweging maken en kijken de inwoners van Driemond en Weesp langdurig tegen de gevolgen aan."