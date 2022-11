De Peiling: scootmobielrijders verplicht op cursus

De scootmobiel en andere gehandicaptenvoertuigen zijn de gevaarlijkste vervoersmiddelen in het verkeer. Gebruikers lopen veel meer risico op een dodelijk ongeluk dan bijvoorbeeld motorrijders of bromfietsers. Toch vindt de staatssecretaris niet dat er een verplichte cursus moet komen. Hoe denk jij daarover?

De scootmobiel en andere gehandicaptenvoertuigen zijn levensgevaarlijk. Dat schrijft Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, in een brief aan twee CDA-Kamerleden. Volgens Harbers is het aantal verkeersdoden onder scootmobielrijders de afgelopen twintig jaar toegenomen. Het merendeel van deze ongevallen is eenzijdig en is er vaak sprake van een botsing met een obstakel, zoals een boom of een lantaarnpaal.

Uit het onderzoek 'Onderweg in Nederland' van het Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt dat 275 gebruikers van scootmobielen en andere gehandicaptenvoertuigen sterven per miljard kilometer. Bij motorrijders vielen er in de afgelopen jaren 50 doden per miljard kilometer, 42 bij brom- en snorfietsers en 13 bij fietsers.

Geen verplichte cursus

Toch wil minister Harbers scootmobielrijders niet verplichten een cursus te volgen, voordat ze er gebruik van gaan maken. Omdat het de mogelijkheid om zelfstandig te zijn ontnomen zou worden bij gehandicapten.

Hoe denk jij over een verplichte cursus voor scootmobielrijders?