Dode das gered uit kliko: "Ze had een pens vol bramen"

Dat er een das is gevonden in de stad, is vrij bijzonder. De dieren leven voornamelijk in het Gooi, en moeten dus best een stuk lopen om de hoofdstad te te bereiken. "En dat je dan moet sneuvelen in de Nieuwe Meer", grapt de stadsecoloog. In de afgelopen 40 jaar heeft Melchers in totaal vijf dassen in Amsterdam gezien, maar nog nooit een levende.

Hoe komt een das in Amsterdam terecht? "In een populatie dassen zijn er, net als bij mensen, een paar die een beetje raar zijn", legt Martin uit. "En die denken: ik ga hier weg, ik ga lopen en ik blijf lopen. Zo kan die via allemaal natuurgebiedjes hier zijn gekomen." Melchers denkt echter niet dat de das binnenkort permanent zijn intrede zal maken in de stad. "Er lopen overal honden en er zijn overal auto's, dat is geen goed leefmilieu voor een das."