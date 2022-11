Culture Club: George neemt as van zijn dode moeder overal met zich mee

Zij is het liefste meisje dat hij ooit heeft gekust en zo heet de tentoonstelling van kunstenaar en dichter George Moormann over zijn moeder dus ook: 'The sweetest girl I ever kissed'. George leeft en werkt nog steeds met zijn moeder, die in 2014 overleed. Culture Club ging er langs.

Met onder andere in-loving-memorykaartjes en kunstwerken gemaakt van de as van zijn moeder is de tentoonstelling in de Haarlemse galerie Kruis Weg 68 een eerbetoon aan haar. "Wij hadden een innige relatie met elkaar", vertelt de kunstenaar, "wij waren altijd samen, ze woonde bij mij om de hoek en ik kwam iedere dag bij haar over de vloer, aan een half woord hadden we genoeg. Sinds zij 7 jaar geleden overleed, staat haar as bij mij in de keuken."

Mantel der liefde

Louise Weber was kostuumontwerper, hoedenmaker en naaldkunstenaar. Samen met George werkte zij aan zijn kunst. Voor zijn dichtbundels maakte zij de kaft en veel van de kunst die hij nu tentoonstelt, is door haar handen gegaan. Haar kleding maakte ze zelf. Na haar dood zette George de schaar in al haar jurken en mantelpakjes. "Het pronkstuk van de tentoonstelling is 'De Mantel der Liefde', ik heb 'm samengesteld uit haar robes, bloesjes en horloges. Het is een mantel om het leven te vieren."

Maar daar blijft het niet bij, zelfs Louise's as staat nu in de galerie. De urn, die normaal gesproken een plek heeft in Moormann's keuken, is nu te zien in de tentoonstelling. "Ik mis haar in mijn huis. Als ik 's ochtends mijn keuken in kom om koffie te drinken, dan denk ik: waar is moeder nu? Moeder is op reis."

Een vingerkootje as

Ook letterlijk neemt George Louise mee op reis. Er zijn foto's te zien van alle plekken waar hij haar as heeft uitgestrooid; van de Taj Mahal tot aan de Eiffeltoren. "Zij gaat mee in een kruidenpotje. Die vul ik dan met 33 gram as en dat strooi ik uit wanneer ik op een bijzondere plek ben. Die 33 gram is precies de hoeveelheid van een vingerkootje, zodat ik mezelf eraan kan herinneren: zuinig mee omgaan!" Zelfs over het potje heeft George nagedacht. "Zij was een pittig type, dus het is een busje rode chilivlokken."

Tekst gaat door onder de foto.