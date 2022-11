Oproep: Tegen welke obstakels op de woningmarkt loop jij aan?

Staat de woningmarkt in Noord-Holland op een kantelpunt? Het aanbod van woningen in de provincie loopt op en de prijzen dalen. Daartegenover staat de hoge hypotheekrente en gaat er een streep door de zogeheten bouwvrijstelling. Kortom: zowel het kopen als verkopen van een huis blijft een lastige opgave.

Daarom wil NH Nieuws de situatie op de Noord-Hollandse woningmarkt peilen. Ben jij hard op zoek naar een betaalbare woning, ben jij de dupe van vertragingen bij nieuwbouwprojecten, of staat juist jouw huis al lange tijd in verkoop? Of loop jij tegen andere problemen aan op de woningmarkt? Dan horen we graag van jou!