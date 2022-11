21-jarige Wormerveerder en 18-jarige Amsterdammer verdacht van steekpartij skatepark

Bij de steekpartij gistermiddag in Koog aan de Zaan zijn een 21-jarige Wormerveerder en een 18-jarige Amsterdammer gewond geraakt. Ze moesten beiden behandeld worden in het ziekenhuis, waar ze door de politie zijn aangehouden als verdachten.

Het steekincident gebeurde rond 13.35 uur op de Verzetstraat bij het skatepark onder de A8 in Koog aan de Zaan. Er is nog veel is nog onduidelijk over wat is gebeurd. Toegesnelde agenten vonden het één jongen vlak bij het skatepark. Hij werd met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen meldde zich later zelf bij het ziekenhuis.

Over de toestand van de beide mannen is niets bekend gemaakt. De politie roept getuigen op zich te melden.

Overvallen

Het was niet het eerste incident deze dagen waarin de Zaanstreek werd opgeschrikt door geweld onder jongeren.

Zaterdag werd de Wibaut Avondwinkel en Belhuis in Zaandam door een jongeman overvallen. De eigenaar schatte hem op een jaar of twintig. Een dag later werd een elektronicazaak op de Gedempte Gracht overvallen. Agenten moesten hun wapens trekken en pakten twee jongens van 14 jaar op.