Blog: Volkstuintjes Velsen-Noord voorlopig nog niet weg • Zeesluis IJmuiden op Discovery

De gemeente is er al ruim anderhalfjaar mee bezig, maar voorlopig zijn de volkstuinen langs het Gildenspoor in Velsen-Noord nog niet weg. De gemeente legde de NS bijna een jaar geleden als grondeigenaar een last onder dwangsom op: de NS moest de tuintjes opdoeken. Maar de last onder dwangsom blijkt nu niet goed in elkaar te zitten en dus niet geldig.

Al decennialang houden mensen aan twee kanten van het Gildenspoor volkstuintjes. Zo lang, dat er caravans staan, er betegeld is en er schuurtjes gebouwd zijn.

In juni van vorig jaar kregen bewoners een brief van de gemeente met de mededeling: de tuintjes moeten weg. Woedend en verdrietig waren zij. "Als mijn tuintje weggaat, val ik ergens in een gat", gaf één tuinhouder toe. Een ander: "Het voelt alsof mijn hart eruit wordt gerukt zonder verdoving."

Al eerder, in oktober 2020 zou de gemeente handhavingsverzoeken gekregen hebben van omwonenden van de tuinen. Er zou lawaai gemaakt worden en er waren vermoedens van illegale handel. Na de brief aan de tuinders, ging de gemeente verder. De gemeente gelastte grondbezitter de NS om de tuinhouders van het terrein te gooien. En zo niet, dan zou NS een last onder dwangsom moeten betalen.

Nu die last onder dwangsom niet geldig blijkt, zegt de gemeente 'het handhavingstraject opnieuw op te zetten'. Dat gaat maanden duren, want daarvoor zijn 'grootschalige inspecties, legalisatieonderzoeken en juridische trajecten nodig'.

