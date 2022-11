Schrik zit er goed in na autobrand in Zwaag: "Ik zag meteen een jerrycan liggen"

De schrik zit er nog goed in, op het Gemma Frisiushof in Zwaag. In de nacht van maandag op dinsdag brandde een auto volledig uit en raakten twee anderen zwaar beschadigd. De lege, achtergelaten jerrycan doet vermoeden dat het om brandstichting gaat. "We dachten in een rustige buurt te wonen...", zegt een bewoner.

Schrik zit er goed in na autobrand in Zwaag - NH Nieuws

Dinsdagochtend is pas goed te zien welke schade er is aangericht. In totaal drie auto's zijn total loss. Ze staan er troosteloos bij. De felle brand heeft alles verwoest, er is niets meer van over. Bij een buurtbewoonster zit de schrik er nog flink in. Even voor drie uur werd haar nachtrust abrupt onderbroken. "Ik hoorde een knal en de hond sloeg gelijk aan. Toen ik naar buiten keek, was het meteen duidelijk: het was geen vuurwerk, maar brand." Ze zag vanuit haar slaapkamer de auto's branden. "Ik zag eigenlijk gelijk een jerrycan achter een auto liggen, die was achtergelaten." Ze aarzelde geen moment. "Ik ben snel naar beneden gerend en pakte de brandblusser om te gaan blussen. 'Daar is het al te laat voor', zeiden de buren. Niet veel later kwam de brandweer al."

De felle autobrand in Zwaag - Aangeleverd

Is er sprake van een gerichte actie? "Ik heb geen idee. Ik ken de mensen van wie die auto's zijn niet. Buurtbewoners zagen iemand wegrennen. Misschien staat diegene op camerabeelden, want er hangen meerdere camera's. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen." De buurvrouw hoopt dat dit een incident is. "Het brengt een hoop onrust. We dachten in een rustige buurt te wonen. Ik denk dat mensen wat beter opletten en iets vaker naar buiten zullen kijken." De politie doet onderzoek naar de toedracht van de autobrand in Zwaag.

De verwoeste auto's in Zwaag - Aangeleverd