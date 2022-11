Opnieuw geweld door jongeren: 12-jarige jongen beroofd met mes in Hilversum

Een 12-jarige jongen is gisteravond beroofd in Hilversum. Het slachtoffer werd hierbij door twee jongens, vermoedelijk tussen de 14 en 18 jaar oud, bedreigd met een mes. Ze hebben spullen uit de tas van het slachtoffer gestolen.

Het jonge slachtoffer fietst rond 18.00 uur 's avonds richting sportpark Crailoo. Daar wordt het hij door twee jongens gedwongen om te stoppen. Zij bedreigen hem met een mes en beroven hem. De politie kan nog niks zeggen over de toestand van het slachtoffer.

Omstanders zien het gebeuren en jagen de twee jonge berovers weg. Waar zij naartoe zijn gevlucht is niet gezien. De politie is op zoek naar de twee jongens en vraagt getuigen zich te melden. Volgens de politie is de ene dader tussen de 16 en 18 jaar oud en de andere tussen de 14 en 16 jaar oud.

Volgens de politie valt niet uit te sluiten dat de daders nog meer slachtoffers hebben beroofd.