Voorlopig geen Oranjeplein in Amsterdam-Noord: "Ik ga geen gekken sponsoren"

Een kleine twee weken voordat Oranje het WK in Qatar aftrapt tegen Senegal, is de oranjekoorts in Noord nog ver te zoeken. Cocke van Laarhoven ziet het op het Texelplein ook niet zo snel gebeuren: "Ik heb het nou al koud."

Terwijl de buurt al sinds jaar en dag opgaat voor hét oranjeplein van de stad, ziet de drijvende kracht achter het oranjevertoon het dit WK somber in. "Je staat nou al in je shirtje en je hebt het al koud. Normaal is het een graadje of 25 zeg maar, en zit je met een bakkie bier. Maar ik zit nu liever met een kop koffie en een warme trui aan."