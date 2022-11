Is geheime deal rondom bedrijventerrein Berkhout per ongeluk toch openbaar geworden?

Na 3,5 jaar probeert de Stichting Berkhout is Boos bij de Raad van State alsnog duidelijkheid te krijgen over de geheime schikking tussen de Provincie en projectontwikkelaars over bedrijventerrein Distriport. Maar hoe geheim is de deal nog nu uit een recent besluit van Provincie blijkt dat de deal per ongeluk openbaar is verklaard?

Wood legt uit: "Het maakt ons echt boos en gefrustreerd. Er zitten gewoon volledig witte pagina's tussen. We weten dus niet eens wat voor stuk het is, of wat voor bladzijdenummer. Dat kan, en mag niet."

Wat de bezwaarmakers vooral dwars zit is het gebrek aan transparantie vanuit de Provincie. Tijdens zitting somden ze op wat ze van de Provincie aan documenten hebben gekregen na hun WOB-verzoek. "265 volledig witgemaakte pagina's, 41 volledig zwartgelakte pagina's en 95 pagina's die voor het overgrote deel zwart zijn. Plus 45 grotendeels wel leesbare pagina's van stukken die allang openbaar waren."

Ze vervolgt: "Ik vind dat wij als inwoner van Berkhout het recht hebben om te weten wat de plannen zijn, het is onze grond. Het gaat om belangen van de inwoners. Wat is de bedoeling met het terrein in de toekomst? Met wie is er wat afgesproken? We willen dat gewoon duidelijk hebben."

Daarna volgde een hoorzitting bij de Provincie, een bezwaarprocedure en een gang naar de rechter . Maar tot nu toe zonder succes. Via de Raad van State proberen ze alsnog hun gelijk te halen. Want van opgeven willen ze niet weten. "Zo lang mensen blijven zwijgen, blijven wij volharden", legt Berkhouter Annet Wood uit.

Volgens de provincie omdat de schikking werd getroffen mits die geheim zou zijn. Verder wil de provincie niet dat andere partijen inzicht krijgen in de tactiek bij geschillen, waardoor bijvoorbeeld te achterhalen is wanneer het provinciebestuur bereid is een schikking te maken.

Maar in maart 2019 verscheen daar opeens het bericht dat er een schikking was getroffen. De inhoud daarvan was geheim. Onder meer NH Nieuws en ook Berkhout is Boos deden een beroep op de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) om de deal openbaar te krijgen, maar kregen beiden nul op het rekest .

Hoe zat het ook alweer? Ooit was het plan om van het terrein aan de Jaagweg een bedrijventerrein te maken. De provincie zou de grond kopen en projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler zou die vervolgens overnemen en ontwikkelen. Dat laatste gebeurde nooit, dus diende de Provincie een claim in van 27 miljoen euro.

Is de deal per ongeluk toch openbaar?

Volgens de jurist van de provincie is de deal nog steeds geheim. Maar is dat wel zo? Als konijn uit de hoge hoed kwam Berkhout is Boos met een document van de Provincie. Onder de kop 'besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen' staat de overeenkomst genoemd.

Daar keken zowel de leden van de Raad van State als de provinciejurist van op. "Wat ik zie, is een tekst die er op duidt dat het openbaar is, daar ben ik het mee eens", zei de jurist. "Het enige is, er is niet als zodanig een besluit genomen. Ik tast in het duister waarom dit er staat."

Inmiddels gepokt en gemazeld door vele rechtszaken en bezwaren weten de leden van Berkhout is Boos dat het niet ineens een uitgemaakte zaak is. Zuchtend zegt Wood: "Ik durf daar niks over te zeggen. Maar als er staat dat het openbaar is, moet je het toch gewoon verstrekken? Dan kan je wel zeggen: dat is een foutje, maar zo werkt het niet."

Geen Statenlid informeerde naar deal

Ook werd duidelijk dat geen enkele van de 55 Statenleden informeerde naar de inhoud van de deal toen ze daar via een brief globaal over waren geïnformeerd. Terwijl het mogelijk over miljoenen euro's gaat. Pas veel later volgden er vragen. "Heel zorgelijk", vindt Wood. "Maar kunnen ze het wel bevatten? Het is voor hun een stuk geschiedenis, maar voor ons de orde van de dag."

Daarmee doelt Wood ook op de plannen om van het terrein een zonneweide te maken. "Als er een vergunning wordt afgegeven, kunnen er ook zomaar andere dingen komen. En daar zijn we fel op tegen", zei ze daar al eerder over.

Ondertussen is de Raad van State hun laatste kans om openheid van zaken te krijgen. Maar hoe dan ook blijven ze doorgaan. "We blijven alert op de plannen. Onze strijd is niet ineens klaar, we laten het niet los."

De uitspraak is over uiterlijk zes weken.