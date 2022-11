Geen demonstraties tijdens Sinterklaasintocht in Alkmaar

Organisaties 'Alkmaar Kan Het' en 'We Promise' laten in een statement op Facebook weten de geplande demonstratie tijdens de Alkmaarse Sinterklaasintocht te annuleren. De organisatie ziet zich, na de uiterlijke veranderingen van de Pieten, hiertoe niet meer genoodzaakt. De tegendemonstratie van 'Alkmaar Handhaaft' in samenwerking met 'Pegida', is vanwege de annulering ook van tafel.

Vorige week werd al bekend dat het Alkmaarse Sinterklaascomité, na overleg met burgemeester Schouten, het uiterlijk van de Pieten aan ging passen. Zo krijgen ze voortaan witte handschoenen aan en dragen fleurige maillots met kleurrijke pruiken. Tekst gaat door onder de foto.

Credits: Mascarade

Na aandringen van 'Alkmaar Kan Het' en 'We Promise' bij de gemeente, ontvingen ze maandagmiddag foto's waarop de veranderingen te zien zijn. In het statement valt onder andere te lezen dat de organisaties akkoord zijn met de uiterlijke veranderingen van de Pieten en hen graag een 'schoorsteenproof keurmerk' verschaffen. Ze sluiten het statement af door iedereen in Alkmaar een fijne sinterklaasperiode toe te wensen.

Voorzitter van de Stichting Intocht Sinterklaas Lida Mathot is 'ontzettend blij' met de uitkomst. "Na de veranderingen in uiterlijk had ik op deze uitkomst gehoopt, het is een pak van mijn hart." Mathot laat ook weten dat de veranderingen blijvend zullen zijn. Ze heeft al het vertrouwen dat de intocht een mooie dag zal worden: "We zullen zaterdag een leuke en ontspannen intocht hebben."