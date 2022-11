Scooterrijder belandt met scooter en al in sloot na botsing in Aalsmeer

Een scooterrijder is vanmiddag in Aalsmeer na een botsing met een auto op de Aalsmeerderweg met scooter en al in een naastgelegen sloot beland. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur ter hoogte van tuincentrum Het Oosten. Uit voorzorg werd behalve politie en ambulance ook een traumahelikopter opgeroepen, bevestigt een woordvoerder van de politie Amsterdam-Amstelland aan NH Nieuws.

De traumaheli landde iets verderop, al bleek de inzet van het medisch team uiteindelijk niet nodig, want de scooterrijder stond vrij snel weer met beide benen op het droge. Of dat op eigen kracht was, of dat het slachtoffer daarbij hulp heeft gekregen is niet bekend. Voor zover bekend is de automobilist ongedeerd gebleven.

Wegafsluiting

Na controle door ambulancepersoneel is de scooterrijder naar het ziekenhuis gebracht om zich aan enkele lichte verwondingen te laten behandelen. Vanwege de hulpverlening en het onderzoek naar het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten, maar 'inmiddels rijdt alles weer door', vertelt een medewerker van het tuincentrum.