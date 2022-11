Kickbokser 'Mootje MK' loopt tegen eerste nederlaag in carrière aan

Kickbokser Mahamed Ahmed, beter bekend als 'Mootje MK', verloor zaterdagavond voor het eerst in zijn kickbokscarrière. Hij was het er zelf niet mee eens, maar in de Amsterdamse Sporthallen-Zuid verloor Ahmed op punten van Ibrahim Andour.

Door corona en meerdere afzeggingen vocht de Alkmaarder vorig jaar oktober zijn laatste partij. "Veel jongens hebben op het laatste moment de partij afgezegd. Dat was best frustrerend, want ik wil vechten."

Trainer L'Houcine Ouzgni hield zij pupil het afgelopen jaar bij de les. "Als je een jaar niet vecht loop je ring-roest op. De motivatie neemt toch af, want je wordt niet meer geprikkeld om lekker in de ring te vechten.''

(On)geslagen

De Piraat, zoals Ahmed ook wel bekend staat, verloor nog nooit in zijn carrière. Toch kwam daar zaterdagavond dus verandering in. Tegenstander Ibrahim Andour was in de eerste twee rondes net iets scherper en scoorde meer punten. In de laatste ronde gaf de Alkmaarder wel thuis. Door meerdere stootcombinaties verraste hij zijn Rotterdamse tegenstander. Toch bleek het uiteindelijk niet genoeg te zijn voor een overwinning.

Dubai en Duitsland

Ondanks het verlies is het doel van Ahmed niet veranderd. "Ik wil in 2023 wereldkampioen worden bij vechtbond Enfusion. De komende tijd staan er gevechten in Duitsland en Dubai gepland. Daar ga ik weer knallen en laten zien dat ik de beste ben."