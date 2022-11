PvdA en GroenLinks roepen op energiecompensatie aan goede doelen te schenken

In november en december krijgt een grote groep huishoudens korting op hun energierekening. Het gaat om een bedrag van twee keer 190 euro. Dit hangt onder anderen af of het huishouden een zogenoemde 'kleinverbruiker' is en een energieaansluiting heeft. Hoe de energiekorting wordt toegekend is verschillend en afhankelijk per energiemaatschappij.

Maar niet iedereen heeft deze compensatie daadwerkelijk nodig. De afdelingen van de PvdA en GroenLinks in 't Gooi roepen daarom gezamenlijk op om dit bedrag in dat geval over te maken naar de Voedselbank Gooi en Omstreken, Voedselbank Naarden Bussum of het Armoedefonds. "Maar een ander goed doel is natuurlijk ook goed", zegt initiatiefnemer Margot Leeuwin van de PvdA in Huizen.

Op de vraag of deze 'solidariteitsactie' niet een promotie is voor beide partijen is het antwoord van Leeuwin luid en duidelijk nee. "Wij verdienen hier helemaal geen geld aan. Het gaat om de goede doelen die het geld nodig hebben. Als andere partijen zich bij ons aan willen sluiten is dat alleen maar mooi."

Resultaat

Bij Voedselbank Gooi en Omstreken zijn ze hartstikke blij met deze oproep. "Alle giften die wij binnenkrijgen zijn natuurlijk van harte welkom", laat Gert Haas van de voedselbank weten. Met deze bedragen betaalt de voedselbank hun algemene kosten en worden de voedselpakketten nog beter gevuld.

Het is pas begin november en nu al merken ze bij de voedselbank dat mensen hun compensatie graag willen doneren. "Het is de afgelopen week twee keer gebeurd dat mensen zelf boodschappen hebben gedaan van het bedrag van de compensatie en het bij ons langs kwamen brengen. Zo wordt de donatie meer tastbaar", vertelt Haas blij. "We zien ook dat mensen bij voorbaat al geld doneren, voordat ze de compensatie binnen hebben. Ze weten toch al dat ze het deze periode binnen zullen krijgen.