Gemeente wil generaal pardon voor oudere Surinamers zonder papieren

De gemeente springt in de bres voor Surinamers die na de onafhankelijkheid van hun land naar Amsterdam zijn gekomen en nog altijd geen officiële papieren hebben. Als gebaar, en in navolging van de excuses voor het slavernijverleden, spant de gemeente zich in om deze mensen alsnog een verblijfsvergunning te geven.

Het gaat om een grote groep Surinamers die al twintig, dertig of soms veertig jaar ongedocumenteerd in de stad woont. In een rapport van De Regenboog Groep staat dat het om, geschat, 750 mensen gaat. In het hele land gaat het om in ieder geval 1000 en mogelijk 1200 mensen. In de stad wonen er in ieder geval 40 in de opvanglocaties van De Regenboog Groep.

Wethouder Groot Wassink (Opvang ongedocumenteerden): “Op dit moment hebben we ongeveer 40 ongedocumenteerde Surinamers in onze opvanglocaties. De gemeente Amsterdam probeert deze groep samen met De Regenboog Groep zo goed mogelijk te helpen, maar zij zitten buiten hun schuld in een uitzichtloze situatie. Het wordt tijd dat het Rijk deze grove onrechtvaardigheid herstelt en deze mensen snel (weer) over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Hierdoor kunnen zij werken aan perspectief en weer volwaardig aan onze samenleving deelnemen.”

Onafhankelijk

De mensen kwamen naar Nederland na 1975, toen Suriname onafhankelijk werd. Dat moment betekende voor veel Surinamers dat ze (ongewild) hun Nederlandse nationaliteit verloren. Er werd grofweg besloten dat wie voor 1975 in Suriname was geboren en daar woonde toen de onafhankelijkheid inging, Surinamer werd en het Nederlandse staatsburgerschap kwijtraakte.

In de jaren tachtig en negentig kwamen veel van hen alsnog naar Nederland, onder meer vanwege de politieke onrust na de staatsgreep van Desi Bouterse in 1980, maar Nederlandse papieren kregen ze niet.

Een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid heeft laten weten dat het verzoek op korte termijn zal worden besproken.