Zaanse avondwinkel voor derde keer overvallen: "Maar we laten ons niet wegjagen"

"Geld, geld, maak die kassa leeg!" Met die woorden kwam een jonge overvaller zaterdagavond binnen bij Wibaut Avondwinkel en Belhuis in Zaandam. Twee dagen later is mede-eigenaar Abdula Al-Hasani nog steeds wat onder de indruk. Voor hem was het de eerste keer dat hij een overval meemaakte, maar dit was de derde al voor de avondwinkel. "De dader was voor mijn gevoel heel bang."

De overvaller – Abdula schat hem op een jaar of twintig – was geheel in het donker gekleed. Handschoenen aan, een bivakmuts op en een groot mes in de hand. "Hij kwam binnen en ik stond toen achter in het kantoor. Ik wist gelijk hoe laat het was en belde 112. Hij ging gelijk op mijn vakkenvuller af en die wist ook niet wat hem overkwam. Omdat ik niet wilde dat hem wat overkwam ben ik toen naar de kassa gelopen."

"Hij riep 'geld, geld, maak die kassa leeg!' Toen gaf ik hem alles en toen zei hij: 'Is dit echt alles?' Abdula liet hem zien dat de kassa echt leeg is en weg was de overvaller. "Hij was naar mijn gevoel heel bang. We hadden heel diep oogcontact en zijn ogen waren heel groot, hij zag er heel gespannen uit. Het was volgens mij niet iets wat hij vaker doet."

Het is dus de derde keer dat de winkel is overvallen. De vader van Abdula – het is een familiebedrijf – kreeg vijf jaar geleden een pistool op zijn hoofd door een overvaller.

