Twee gewonden bij steekpartij in Koog aan de Zaan

De politie laat weten dat er twee mensen gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. "Hun rol en betrokkenheid bij het incident is in onderzoek." Wat de aanleiding van de steekpartij is, wordt ook nog onderzocht.

Eerder zocht de politie naar twee verdachten. Een woordvoerder van de politie laat weten dat een van deze verdachten gewond opgenomen is in het ziekenhuis. Bij de politie is bekend wie de andere verdachte is. Het skatepark is afgesloten voor het onderzoek van de politie.