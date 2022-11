Proef met afvalfiets in Amsterdam verlengd ondanks klachten: "Het wordt niet opgehaald"

Sinds mei 2021 is in de Passeerdersgrachtbuurt in Amsterdam een proef aan de gang met het ophalen van afval met elektrische bakfietsen. De proef zou een half jaar duren, maar werd al een keer verlengd tot 27 mei dit jaar en vervolgens opnieuw verlengd tot 2 juni 2023. Verschillende buurtbewoners vinden het maar niks, zij vinden de proef allesbehalve een verlenging waard.

Volgens haar is de proef vanaf het begin een blamage: huisvuil wordt nog steeds op straat gezet, je moet in het tijdsblok van 4 uur thuis zijn om de deur open te doen voor de vuilnisman, maar de afvalophaaldienst komt in haar beleving vaker niet dan wel op het afgesproken tijdstip, en dan moeten bewoners alsnog zelf naar een verre container lopen of fietsen. Iets dat ze zelf regelmatig doet naar een container in de Nieuwe Passeerderstraat.

Dorinde de Tempe woont in de Passeerdersgrachtbuurt, waar de proef vanaf het begin loopt, maar zij noemt de proef een flop. "Dit is hoe het er sinds een tijdje aan toe gaat", vertelt ze met een vuilniszak in de hand. "Mijn vuilnis wordt niet opgehaald en ik breng het nu zelf maar weg."

De gemeente zei dat ze meer tijd en ervaring nodig heeft om te besluiten of dit inderdaad de beste manier is om het afval in de Passeerdersgrachtbuurt op te halen. De proef is ingesteld om de zwakke kades en grachten in de buurt een dagelijkse vuilniswagen te besparen.

Stadsdeel positief over proef

Het stadsdeel is wél te spreken over het project en inmiddels is het gebied zelfs vergroot en worden ook in de Negen Straatjes vuilniszakken opgehaald met de afvalfiets. Tegelijkertijd zijn de klachten bekend. "We zijn begonnen met een pilot en bijvoorbeeld als mensen zeggen 'die vier uur die we thuis moeten wachten dat is te veel', daar gaan we naar kijken en binnenkort blokken van twee uur maken", aldus Micha Mos, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. "Dus dan wordt het van 17.00 uur tot 19.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur."

Een ander kritiekpunt is het gebrek aan goede alternatieven wanneer je niet kunt of wilt wachten tot de afvalfiets langskomt. Buurtbewoner Dorinde de Tempe vindt het fietstochtje van enkele minuten naar de dichtstbijzijnde container onpraktisch. Maar ook daar heeft Mos van het stadsdeel een antwoord op. "We gaan meer brengpunten realiseren op bepaalde tijden", legt hij uit. "Het is precies wat we nodig hebben dat mensen bij ons en bij u komen en zeggen wat er beter kan en niet goed gaat. Dan kunnen we het ook beter maken."

Feedback

Het stadsdeel belooft buurtavonden en diepte-interviews te organiseren om de feedback uit de buurt te verzamelen. Volgens Dorinde de Tempe is er met haar suggesties en klachten tot nu toe weinig gedaan. Het vertrouwen in verbetering is er dan ook niet. "Ik ben het allang zat", geeft ze aan. "Je ziet minder vuilniszakken staan, maar het is wel slordiger. Mensen hebben er een beetje een hekel aan gekregen zoals het gaat en sommigen gaan braaf naar de vuilniscontainer en anderen gooien alles maar op straat. Dan wel zorgen dat hun adres er niet in staat, anders worden ze weer beboet."