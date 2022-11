Amsterdam NL V Youp: "Ik wilde niet in het achtergrondkoor van Gerard Joling eindigen"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Youp van 't Hek, een van Nederlands meest succesvolle cabaretiers. Hij heeft inmiddels zijn afscheid aangekondigd en is bezig met de laatste ronde langs zijn favoriete theaters.

biografie naam: Youp van 't Hek geboren: Naarden, 1954 beroep: cabaretier, columnist erelijst: Johan Kaartprijs (1988), Edison Oeuvreprijs (2014), VSCD Oeuvreprijs (2016)

Youp van 't Hek - Robert Jan de Boer

We treffen Youp van 't Hek in de kleedkamer, vlak voor zijn show in Theater Singer Laren. De koffer is uitgepakt. De klep staat open. De binnenkant is volgeplakt met foto's van dierbaren. De cabaretkoffer gaat al veertig jaar mee, dus alle dierbaren zijn inmiddels al flink wat jaartjes ouder. Een enkel kind heeft inmiddels zelf al kinderen. Verder zit in de koffer een aantal vaste spullen zoals zijn laptop omdat hij nog een column moet schrijven, en een goed boek ter ontspanning. "Aan die koffer", zegt Youp, "is nooit iets veranderd. Aan het eind van het seizoen haal ik alle troep eruit. Deze koffer is heilig."

Quote "Ik wilde een cabaretier met een smoel worden" youp van 't hek, cabaretier

Na een show van Toon Hermans, waar hij met zijn ouders was, wist de kleine Youp het zeker: hij wilde cabaretier worden. Toen hij deze wens met zijn vader deelde, was diens antwoord: "Nou, de eerste grap heb je al gemaakt." Zijn vader lachte de kinderwens weg, maar voor Youp was het geen grap. Maar hij wilde er wel toe doen, of zoals hij het zelf formuleert: "Ik wilde niet in het achtergrondkoor van Gerard Joling eindigen. Ik wilde een cabaretier met een smoel worden." Tekst gaat verder na de foto

De houten bril van Youp - NH

Brilletje Naast de cabaretkoffer heeft Van 't Hek nog meer onmisbare attributen mee op reis. Zo is daar de zenderband, die zo te zien ook al heel lang mee gaat en zijn beste tijd lijkt te hebben gehad. Hij is bijna tot de draad versleten, maar Youp hoopt het einde van de tournee er nog mee te halen. De bril voor het optreden is een ander item dat niet mag ontbreken. "Je ziet het niet op toneel", vertelt hij, "maar ik draag al twintig jaar een met de hand gemaakte houten bril en daar zit mijn microfoontje aan vast." De bril werd gemaakt door een Nederlandse fan uit Australië. "Hij leest altijd mijn columns en blijft daardoor een beetje op de hoogte van wat er in Nederland speelt. Uit dankbaarheid wilde hij een bril voor mij maken. Die bril is ook een beetje heilig."

Quote "Vanaf de volgende dag zat de zaal vol. De hele tournee. En dat is zo gebleven" youp van 't hek, cabaretier

Lenen, lenen, betalen, betalen De shows van Van 't Hek zijn al jaren standaard tot de laatste plek uitverkocht. Maar hij is niet vergeten dat het ooit anders was. "Tot '84 was het optreden ingewikkeld", herinnert hij zich nog. "In de zomer dacht ik regelmatig: 'moet ik er nou mee doorgaan.' Dan speelde je weer ergens voor veertig man, maar het jaar ervoor waren het er twintig. Dus het aantal was wel verdubbeld. Dus ik dacht: misschien worden het er wel tachtig. Toen kwam in 1984 dat moment met het liedje Lenen, lenen, betalen, betalen op de televisie. Vanaf dat moment is het volgeraakt. Vanaf de volgende dag zat de zaal vol. De hele tournee. En dat is zo gebleven. Tekst gaat verder na de foto

Nooit naar Ziggodome Ondanks de successen heeft Youp zichzelf wel beperkingen gesteld: "Nooit naar de Ziggo Dome. Nooit naar AFAS Live. Het grootste is Carré. Voor de rest ben ik alle kleine theaters trouw gebleven. Omdat ik het zelf hartstikke leuk vind, maar ook omdat ik vind dat die kleine theaters moeten bestaan." Kijk hier naar meer Noord-Hollands iconen