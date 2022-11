Blog: Velsen komt met noodplan voor kwetsbare inwoners • Communicatieweg aan de rand van Uitgeest en Heemskerk afgesloten

Warmte, genoeg eten, behoud van aansluiting op gas, water en licht en behoud van je zorgverzekering – daar zet de gemeente Velsen op in, nu meer mensen het financieel moeilijk krijgen in deze dure tijden. Lees in dit bericht van onze lokale nieuwspartner RTV Seaport wat dat betekent voor de meest kwetsbare inwoners.