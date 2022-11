Ajax raakt na nederlaag in topper koppositie kwijt aan PSV

Ajax heeft opnieuw averij opgelopen in een topper. Ditmaal was PSV de winnaar in de Johan Cruijff Arena. De Eindhovenaren waren met 2-1 te sterk. Het is voor het eerst sinds 2015 dat PSV in de competitie in Amsterdam won.

Erick Gutierrez (15) maakt de 0-2, Ajax-spelers balen - Pro Shots / Stanley Gontha

Er waren een aantal wijzigingen in de basisopstelling van Ajax ten opzichte van dinsdag tegen Rangers FC. Zo stond Devyne Rensch verrassend linksback, vanwege de blessure van Owen Wijndal. Daley Blind begon op de bank. Daarnaast stonden Brian Brobbey en Mohammed Kudus allebei aan de aftrap. Dat ging ten koste van Kenneth Taylor. Na een openingsfase waarin PSV iets sterker was, kreeg Ajax een goede kans via Steven Berghuis. Hij schoot een afvallende bal net over het doel. De eerste echte mogelijkheid van de Eindhovenaren ging er direct in. Uit een lage voorzet van Cody Gakpo dook Luuk de Jong voor Calvin Bassey en tikte de spits binnen: 0-1. De Amsterdammers probeerden snel weer op gelijke hoogte te komen en werden gevaarlijk via Brobbey en Berghuis. Beide pogingen werden gekeerd door Walter Benítez. Kudus kreeg op slag van rust dé kans op de gelijkmaker. De Ghanees schoot op de paal. Tekst gaat verder onder de tweet.

Luuk de Jong met de openingstreffer in De Topper! 🔥 #AJAPSV — ESPN NL (@ESPNnl) November 6, 2022

PSV gevaarlijker Na de rust werd de hoop van Ajax snel tenietgedaan. Doelpuntenmaker De Jong hield de bal goed vast en legde af op Érick Gutierrez. De Mexicaan roste de bal in het Ajax-doel: 0-2. Edson Álvarez, de Mexicaanse middenvelder van Ajax, probeerde Benítez te verschalken, maar zijn inzet werd gered. PSV kreeg enkele minuten later een penalty. Rensch haalde Xavi Simons neer in de zestien, maar de strafschop werd teruggedraaid na inmenging van de VAR, omdat Rensch eerst de bal speelde. De Amsterdammers kwamen even later opnieuw goed weg. Een vrije trap van de ingevallen Anwar El Ghazi (ex-Ajax) eindigde op de lat boven Remko Pasveer. Lorenzo Lucca zorgde vlak voor tijd nog voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam Ajax niet: 1-2. Door de nederlaag neemt PSV de koppositie over van Ajax. De Amsterdammers hebben nog wel een inhaalduel tegen Vitesse voor de boeg komende dinsdag. Zaterdag sluit Ajax de eerste seizoenshelft af met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Opstelling Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Bassey, Rensch (Taylor/66); Álvarez, Berghuis, Kudus (Klaassen/81); Bergwijn, Brobbey, Tadic (Lucca/81)