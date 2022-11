Architect neemt ons mee naar boven in de watertoren: "Het uitzicht is fenomenaal!"

Kerst 2024 vieren in de Zandvoortse watertoren? Architect en inwoner van Zandvoort Kees Draisma vindt dit een realistisch doel. "We gaan eind dit jaar de vergunningsaanvraag indienen en kunnen dan hopelijk in het tweede of derde kwartaal van volgend jaar beginnen met de bouw." Er moet een hoop gebeuren aan de watertoren. Slecht metselwerk en de brand in 2001 hebben ervoor gezorgd dat de toren er nu slecht bij staat. Toch is Draisma positief. Hij neemt ons mee naar boven en vertelt trots over de plannen.

"Wij nemen de buurt nu al zo goed mogelijk mee in de plannen, en hopen hierdoor dat alles voorspoedig verloopt", vertelt Draisma. Zo deden ze onlangs tijdens een buurtbijeenkomst hun plannen uit de doeken. "Deze vallen zeer goed, ik krijg vanuit heel Zandvoort positieve reacties", zegt de architect. Bovenop de watertoren laat hij het prachtige uitzicht zien en vertelt hij dat het moeilijk is om niet alles van glas te bouwen. "Het uitzicht is fenomenaal, 360 graden, de zee, Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoort, IJmuiden, Haarlem en Den Haag. Je ziet het allemaal", roept hij duidelijk opgewekt. (Tekst gaat verder onder de video)

Kees Draisma vertelt boven op de toren over de plannen - NH Nieuws

Door zogeheten ribben langs de toren te plaatsen blijft de 'look en feel' hetzelfde. "Hierdoor zijn er veel ramen, maar doordat je altijd in een hoek tegen de toren aan kijkt, zie je dit door de ribben niet", vertelt Draisma. Het idee komt van een ander gebouw, ontworpen door J. Zietsma, de originele architect van de watertoren. "Wij hebben al zijn gebouwen geanalyseerd, om zo dicht mogelijk bij zijn ontwerpstijl van die tijd te blijven." Desondanks wordt er ook heel veel nieuw gemaakt en gebouwd. "Helaas hebben veel onderdelen die wij wilden hergebruiken de tand des tijds niet doorstaan, hierdoor zijn wij genoodzaakt om deze opnieuw te laten maken", vertelt de architect. Tijdens de klim omhoog in de watertoren zijn de scheuren in de toren goed te zien. (Tekst gaat verder onder de video)

Kees Draisma neemt ons mee omhoog - NH Nieuws

Door de slechte staat van de buitenmuren moeten deze helemaal opnieuw worden gebouwd. Deze komen 60 centimeter breder terug. "Dit mag volgens het bestemmingsplan en zorgt ervoor dat de inhoud groot genoeg is zodat de toren los van andere bebouwing kan komen te staan." In 2001 woedde er een grote brand, dit was volgens architect Draisma de nekslag geweest. "Maar al eerder kwamen er scheuren, dat komt omdat er bij de bouw geen rekening is gehouden met uitzetting van de stenen. Het water koelde de muren waardoor deze toen niet uitzette. Nu het water eruit is gebeurt dit niet, waardoor je scheuren ziet ontstaan, vooral aan de kant waar de zon het langst op schijnt. Maar ook de periode dat de toren gekraakt is geweest heeft niet mee geholpen", vertelt Draisma.

Toch kan er ook heel veel wel worden hergebruikt. Zo blijft de imposante trap, de originele betonnen structuur en is het waterverdeelstation in de kelder een van de pronkstukken in de nieuwe toren. Ook fantaseert Draisma hardop over hoe sommige robuuste leiding pronkstukken kunnen worden van luxe keukens. Uiteindelijk komen er elf luxe appartementen. "De prijs loopt op per verdieping en het bovenste penthouse is helaas alleen voor de happy few", vervolgt Draisma. Die daarna grapt dat als je dit uitzicht nog een keer wil bewonderen je maar vrienden moet worden met de nieuwe eigenaar.