Toch protest op de Dam ondanks afblazen demonstratie

De organisator 'Samen voor Nederland' had de demonstratie geannuleerd nadat complotdenker David Icke toegang tot het land was ontzegd. De mogelijke komst van Icke zorgde voor maatschappelijke onrust in de stad. Hij mag nu twee jaar Nederland niet in.

Icke onderzoekt naar eigen zeggen al sinds de jaren negentig hoe de wereldmacht precies in elkaar steekt. Daarbij verspreidt hij ideeën uit De Protocollen van de Wijzen van Sion, een fictief document waaruit zou moeten blijken dat er al sinds de 19e eeuw een Joods complot bestaat om de wereldmaatschappij te verwerven.

Door de gemeente was de demonstratie op de Dam al verboden. Wel was er met het Museumplein een alternatieve locatie aangeboden aan de organisatie. Een door de organisatie aangespannen rechtszaak werd door de gemeente gewonnen.

De organisatoren vonden het Museumplein namelijk geen geschikte locatie en bliezen de boel af. Vervolgens gingen er op sociale media wel berichten rond met een oproep om 'koffie te drinken' op de Dam.

Tegendemonstraties

Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) had een tegendemonstratie aangekondigd, maar ook die gaat niet door. Een groep antifascisten had eveneens aangekondigd met een tegengeluid te komen. De situatie op het Museumplein wordt ook door de politie in de gaten gehouden.