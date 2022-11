Blaricumse straat weer droog na extreme wateroverlast, maar schade is flink

De Blaricumse straat De Dam droogt weer op nadat daar gistermiddag een belangrijke waterleiding gesprongen was. De straten stonden vol met water en een auto zakte zelfs weg in de modder. Een dag later is de schade goed te zien.

Het is het gesprek van de dag in wijk Bijvanck. Buurtbewoners staan in de straat met elkaar te bespreken wat er gistermiddag precies is gebeurd. De schade in de straat is nog goed te zien.

De straat is veranderd in een grote berg zand: er ligt zeker honderd kuub na gisteren.

Geen drinkwater

Tachtig van de omliggende huizen zaten tot vannacht zonder drinkwater. Het water is bij zeker drie woningen naar binnen gelopen. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond het water daar in de kruipruimtes. Ook zijn meerdere voortuinen flink beschadigd en gedeeltelijk weggevaagd.

De auto die in de sinkhole lag, is inmiddels door een bergingsbedrijf eruit gehaald. Medewerkers van waterleidingbedrijf PWN zijn tot diep in de nacht aan het werk geweest.

Morgen zal de straat verder gerepareerd worden.