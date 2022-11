Paul zet zijn zelfgebouwde cockpit 737 te koop: "Voor 12,5 duizend mag 'ie weg"

Als Paul ons voorgaat om ons naar de cockpit te leiden, blijkt het gevaarte in zijn garage te zijn opgesteld. En omdat de simulator zo'n beetje de helft van de ruimte in beslag neemt, zijn we ook meteen bij de reden waarom 'ie er vanaf wil. "Het is niet om het geld", aldus de zelfbouwer. "Maar ik heb de ruimte nodig."

Wát iemand drijft om zo'n immens ingewikkelde cockpit na te bouwen, is een vraag die zich nog niet zo eenvoudig laat beantwoorden. "Ik houd van uitdagingen", glimlacht Paul. "En dit is een uitdaging." Maar dat zijn vader bij KLM vloog, zal ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld. "Ik heb altijd wat gehad met vliegen", licht de Huizenaar verder toe. "En eigenlijk had ik ook piloot willen worden." Dat kwam er niet van, hoewel Paul later het zweefvliegen wel onder de knie kreeg.

Zoektocht naar duizenden onderdelen

Waar het wél van kwam is om deze replica in elkaar te sleutelen. Paul flikte het in zo'n vier jaar tijd, overigens mét de hulp van een aantal vrienden. "Eén van hen heeft zich ontfermd over de techniek. En dat is maar goed ook, want daar was ik zelf niet uitgekomen", vertelt Van Zomeren.

De duizenden onderdelen, knopjes, hendeltjes en metertjes waar de cockpit uit bestaat, scharrelde hij her en der bij elkaar. "Er zijn winkels waar je allerlei knopjes kunt kopen. En op Marktplaats is veel te vinden", aldus van Zomeren. "Deze hendels die de zijruitjes kunnen opendraaien zijn dan weer heel moeilijk te krijgen. Die heb ik uiteindelijk laten 3D-printen in Denemarken."