Nieuwe abortuskliniek opent in Amsterdam: "Taboe doorbreken"

De eerste afspraken staan al gepland: komende week komt er een abortuskliniek bij in Amsterdam Zuidoost. Het is een medisch centrum voor vrouwen en daar is zwangerschapsafbreking, ofwel abortus, een onderdeel van. "We moeten het onderwerp bespreekbaar en normaal maken, en dat proberen wij door al die zorg te combineren", zegt directeur Jorien Nijland.

De al bestaande abortuskliniek aan de Sarphatistraat heeft zowel in Amsterdam als in Haarlem een vestiging. Gezamenlijk worden daar zo'n 6.500 behandelingen per jaar uitgevoerd. "Wij denken dat er behoefte is aan een tweede kliniek in Amsterdam", vertellen Nijland en verpleegkundige Marije Mostert van de nieuwe kliniek Epione. Ze schatten dat ze per maand ongeveer 400 à 500 behandelingen uitvoeren.

"We willen een plek maken voor vrouwen waar de seksuele gezondheidszorg centraal staat. We bieden abortus aan en bieden daarnaast soa-testen en anticonceptie." Mostert doet dit werk al bijna tien jaar, en heeft de afgelopen jaren veel vrouwen langs zien komen: "De eerste gedachte is vaak 'ik wil dit niet, ik wil er vanaf'. Het is belangrijk om meteen een vervolgplan van anticonceptie te kunnen maken met die cliënten."